Venezuela, devrimci lider Chavez'i andı

Güney Amerika ükesi Venezuela devrimci lider Hugo Chavez'i andı.

Başkent Karakas'ta binlerce kişi, eski Devlet Başkanı Chavez'in, 20 yıl önce, Anti Emperyalist Manifesto olarak bilinen konuşmasının yıldönümünde bir araya geldi.

1999 yılında göreve gelen Chavez, ABD'nin hegemonyasına karşı çıkan politikalarıyla dünyada da öncü oldu.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro da burada bir konuşma yaptı.



Maduro, "Bugün Chavez'in 21. yüzyılın Bolivarcı Devriminin anti-emperyalist karakterini ilan ettiği gün, 29 Şubat, artık yıl, şans yılı" dedi.



Maduro, Chavez'in "gelecek için nasıl bir meşale yaktığını" ve aşırı sağın 2004 yılında "Büyük Karakas"ı ve ülkenin diğer şehirlerini şiddetle doldurduğunu ve ABD'nin Venezüella'ya yönelik tehditlerini hatırlattı.

Maduro, "Bu mirası halkımızla birlikte canımız pahasına savunacağız ki bu mide bulandırıcı imparatorluk ülkemize er ya da geç saygı duysun" diye konuştu.

Devlet başkanı ayrıca ABD tarafından el konulan Venezuela uçağının "sökülmesini" kınadı.

Uçak, bir buçuk yıldır ABD mahkemesinin kararı uyarınca Buenos Aires'te tutuluyordu.