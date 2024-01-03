Venezuela: İngiltere Guyana'daki savaş gemisini çekti

İngiltere, Esequibo bölgesi anlaşmazlığında Venezuela'ya karşı eski sömürgesi Guyana'ya destek amacıyla Kraliyet Donanmasının Karayipler'de bulunan "HMS Trent" gemisini 26 Aralık 2023'te bölgeye göndermişti.



MADURO TEPKI GÖSTERMİŞTİ



Devlet Başkanı Maduro, 28 Aralık'taki konuşmasında, orduya Atlantik Okyanusu'nda "savunma durumuna" geçmesi talimatını verdiğini vurgulayarak, "Tehditlere orantılı yanıt veriyoruz, bugün bir açıklama yayımladık ve tüm eylemlerimizi saklı tutuyoruz." demişti.



GÜÇ KULLANMAMA KONUSUNDA ANLAŞTILAR



Maduro ile Guyana Devlet Başkanı Irfaan Ali, Karayipler'de ada ülkesi Saint Vincent ve Grenadinler'de 14 Aralık'ta bir araya gelmişti.



Guyana ve Venezuela, petrol zengini ihtilaflı Esequibo bölgesindeki gerilimi çözmek için "güç kullanmama" konusunda anlaşmıştı.



Venezuela'da yapılan ve Esequibo bölgesinin bu ülkeye ait olduğu yönünde sonuçlanan referandumun ardından harekete geçen Venezuela yönetimi, Guyana'nın yaklaşık 4'te 3'üne karşılık gelen bölgeyi kontrolü altına alma tehdidinde bulunmuştu.



ESEQUIBO UYUŞMAZLIĞI



Venezuela ile Guyana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guyana'nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor.



Guyana'nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, 1899 tarihli sınır tahkimi kararına göre Esequibo Nehri, Guyana'nın batı sınırı olarak belirlenmişti ancak bağımsızlığını 1966'da kazanan ve 1970'te İngiliz Milletler Topluluğu'na dahil olan Guyana, bu sınırı tanımayarak Esequibo'nun kendisine ait olduğunu ilan etmişti.



​​​​​​​Halihazırda Esequibo bölgesi veya Guyana Esequiba olarak bilinen bölge, Guyana'nın ortalarında bulunan Esequibo Nehri'nin batısında, ülkenin ise kuzeyinde yer alıyor.



Bölgenin doğal kaynaklar açısından son derece zengin olduğu belirtiliyor.