Venezuela'da devlet başkanı seçimleri 28 Temmuz'da yapılacak

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Elvis Amoroso, yaptığı basın toplantısında, devlet başkanı seçimlerinin 28 Temmuz'da düzenlenmesi için oy birliğiyle karar aldıklarını açıkladı.



Adaylık başvurularının 21-25 Mart tarihlerinde yapılabileceğini belirten Amoroso, 4-25 Temmuz tarihlerinde de seçim kampanyasının düzenleneceğini söyledi.



Resmi olarak açıklanmasa da iktidar partisinin adayının mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro olacağına kesin gözüyle bakılıyor.



Muhalefetin adayının ise önümüzdeki günlerde yapılacak ittifak görüşmelerinden sonra netleşmesi bekleniyor.



Brezilya Devlet Başkanlığı basın biriminden 2 Mart'ta yapılan açıklamada, ikili görüşmede Devlet Başkanı Maduro'nun, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya ülkesinde devlet başkanı seçiminin 2024'ün ikinci yarısında yapılacağı taahhüdünde bulunduğu belirtilmişti.