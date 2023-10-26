Venezuela'da güvenlik güçlerinden ülkenin kuzeyindeki bir hapishaneye operasyon

İçişleri ve Adalet Bakanı Remigio Ceballos, açıklamasında, vatandaşların güvenliği ve iç düzenin sağlanması için Carabobo eyaletine bağlı Tocuyito Hapishanesine güvenlik operasyonu başlattıklarını belirtti.



Operasyona Bolivarcı Ulusal Muhafızlar (GNB) ve Bolivarcı Ulusal Polis (PNB) ekiplerinin katıldığı bilgisi paylaşıldı.



Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, güvenlik güçlerinin operasyon için büyük hazırlık yaptığı görülüyor.



Venezuela Hapishaneleri Gözlemevi'nin (OVP) verilerine göre, Tocuyito hapishanesi, ülkenin en büyük çetelerinden Tren de Aragua tarafından kontrol ediliyor.



TOCORON HAPİSHANESİ ÇETE KONTROLÜNDEN ARINDIRILMIŞTI



Ülkedeki diğer büyük hapishanelerden Tocoron Hapishanesine 21 Eylül'de 11 bin askerle operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, Tren de Aragua çetesinden cezaevinin kontrolünü geri almıştı.



Tren de Aragua çetesinin elebaşı Hector Guerrero Flores, hapishanede 17 yıllık cezasını çekiyordu.



Tocoron Hapishanesindeki mahkumlar, yıllardır bina içindeki bölümlerde özgürce dolaşabiliyor, yasa dışı olarak yaptırdıkları havuz, gece kulübü, mini hayvanat bahçesi gibi alanlarda vakit geçiriyorlardı.

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