Venezuela'da ilhak referandumu: Yüzde 95 "evet" dedi

Güney Amerika ülkesi Venezuella'da, Komşu Guyana'nın büyük bir bölümünün geleceğinin tayin edilmesine yönelik halk sandık başına gitti.

Venezuela'da ilhak referandumu: Yüzde 95 "evet" dedi

Halka Guyana'nın Essequibo bölgesi üzerinde 'nın haklarını tanıyıp tanımadıkları soruldu. 20 milyondan fazla seçmen olmasına rağmen katılım çok düşük olduğu için oy verme işlemi 2 saat uzadı.

Oylamaya katılanların yüzde 95'i, Essequibo üzerinde Uluslararası Adalet Divanı'nın yargı yetkisinin olmamasına, Essequibo eyaletinin kurulmasına ve bu bölgede yaşayanlar için gelecekte vatandaşlık ve kimlik kartı verilmesine "Evet" dedi.

Guyana'nın petrol rezervleri dünyada kişi başına yüksek rezerve sahip Kuveyt'inkine benzer. Oylamanın hukuki bağlayıcılığı bulunmuyor. Bazı analistlere göre, bu oylama 2024 başkanlık seçimleri için Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun nabız yoklaması.

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