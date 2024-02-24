Viyana'da bir günde 5 kadın öldürüldü

Avusturyalı yetkililer başkent Viyana'da beş kadının bir gün içinde öldürülmesi üzerine soruşturma başlattı. Öldürülen kadınlardan üçünün başkentteki bir genelevde vahşice bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Viyana'da bir günde 5 kadın öldürüldü

Avusturya'nın başkent 'da bir görgü tanığının ihbarından sonra bir genelevde ölümcül bıçak darbeleriyle öldürülen üç genç kadının cesedi bulundu.

Polis bugün yaptığı açıklamada, cinayet silahı olduğuna inanılan bir bıçak taşıyan 27 yaşındaki bir adamın cinayetleri işlediği şüphesiyle tutuklandığını söyledi.

Avusturya basın ajansı APA'nın haberine göre, şüpheli sorgulanırken cinayetle ilgili herhangi bir gerekçe belirtilmedi.

ANNE VE KIZI DA BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Aynı gün erken saatlerde bir anne ve 13 yaşındaki kızı Viyana'daki bir apartman dairesinde ölü bulunmuştu. APA, baş şüphelinin baba olduğunu ve muhtemelen boğularak öldürüldüklerini bildirdi.

Avusturya'nın özerk kadın sığınmaevleri birliği geçen yıl 26 kadın cinayeti kaydetti. Avusturya'da ve Avrupa'da kadınların genellikle partnerler veya eski partnerler tarafından öldürülmesine ilişkin tartışmalar alevlendi.

Avusturya hükümeti, şiddet mağdurlarına yardım eden kuruluşlara yönelik finansmanın arttırılması da dahil olmak üzere bu duruma karşı önlem alma sözü verdi.

Hükümet araştırmasına göre Avusturya'da 2010 ile 2020 arasında 319 kadın, çoğunlukla erkek partnerleri veya eski partnerleri tarafından öldürüldü; 2019'da bu sayı 43'tü.

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