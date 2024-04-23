Vücudu alkol üreten adama içkili araç kullanma davası

Belçika'da alkollü bir şekilde araç kullandığı iddiasıyla 40 yaşındaki bir adama dava açıldı.



Açılan dava, avukatının mahkemeye adamın "gut fermantasyonu" sendromu adı verilen bir durumdan muzdarip olduğunu kanıtlamasının ardından reddedildi.



Ulusal Tıp Kütüphanesine göre, endojen alkol üretimi ile karakterize edilen bu durum tipik olarak sarsak yürüyüş, geveleyerek konuşma, mide-bağırsak rahatsızlığı ve kafa karışıklığı durumu gibi alkol zehirlenmesi belirtileriyle ortaya çıkıyor.



AFP'nin haberine göre polis, adama ilk olarak 2019'da ceza kesti ve 2022'de alkolmetrede litre başına 0,91 mg (yasal sınır olan litre başına 0,22 mg'ın çok üzerinde) alkol çıkması üzerine adamın aracı yeniden kenara çekildi.



Adamın durumu polisle son karşılaşmasından sonra ortaya çıkarıldı.

BİRA FABRİKASINDA ÇALIŞIYOR



Adamın avukatı Anse Ghesquiere, Reuters'e yaptığı açıklamada "başka bir talihsiz tesadüf" olarak müvekkilinin bir bira fabrikasında çalıştığını ancak kendisini ayrı ayrı muayene eden üç doktorun gut fermantasyonu sendromundan muzdarip olduğunu doğruladığını söyledi.



Belçika basını mahkemenin kararında sanığın sarhoşluk belirtileri yaşamadığını vurguladığını aktardı.



Belçika'daki bilim insanları, gut fermantasyonu hastalığına sahip kişilerin alkollü içkilerdekiyle aynı tür alkol ürettiklerini ancak genellikle vücutlarında alkolün etkilerini daha az hissettiklerini açıkladı.



İnsanlar gut fermantasyonu sendromuyla doğmuyor ancak bağırsakla ilgili başka bir rahatsızlıktan muzdarip olmaları halinde bu hastalığa yakalanabiliyor.