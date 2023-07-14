Wagner birlikleri Belarus’ta askeri eğitimlere başladı

Rusya’da silahlı ayaklanma başlattıktan sonra geri çekilen ve askeri faaliyetlerine Belarus’ta devam edeceği duyurulan Rus paralı asker grubu Wagner birliklerinin bir kısmı Belarus’a giriş yaptı.

Belarus Savunma Bakanlığı’nın basın servisi tarafından yayınlanan görüntülere göre Wagner birlikleri başkent Minsk’e yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Osipovichi kasabasına askeri bir kamp kurdu. Wagner birlikleri Belarus ordusuna askeri eğitimler vermeye başladı.



Belarus Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde ise eğitimlere dair, “Wagner birlikleri, Belarus askerlerine muharebe alanına hareket, taktik atış becerilerini arttırma, teknik ve sıhhi eğitimler verdi” denildi.



WAGNER BİRLİKLERİ GERİ ÇEKİLMİŞTİ



Geçtiğimiz 23 Haziran’da Wagner’in kurucusu Evgeny Prigojin’in emriyle Wagner birlikleri Rusya’nın güneyindeki Rostov’dan başkent Moskova’ya ağır zırhlı araçlarla ilerleyişe başlamış, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun arabuluculuğuyla Wagner birlikleri geri çekilme kararı alarak Wagner’in artık Belarus’ta faaliyet göstereceğini duyurmuştu.