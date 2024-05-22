Washington'da şüpheli paket alarmı

ABD'nin başkenti Washington'daki Cumhuriyetçi Ulusal Komitenin (RNC) genel merkez binasına gönderilen şüpheli paket paniğe sebep oldu.

Washington'da şüpheli paket alarmı

medyasında çıkan haberlere göre, RNC'nin başkentteki merkez binasına giriş çıkışlar, içinde kan dolu şişelerin olduğu söylenen paket dolayısıyla, geçici olarak durduruldu.

Binanın boşaltılmasının ardından hızlı bir güvenlik taraması yapıldı.

Bir süre sonra polisin "sorun olmadığı" yönünde açıklama yapması üzerine RNC genel merkezine, çalışanların binaya dönmesine izin verildi.

Posta yoluyla ulaştırılan paketle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Polisin, soruşturma süresince genel merkez binasının bulunduğu sokağa çektiği sarı şeritler kaldırılarak trafiğin tekrar akışına izin verildi.

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