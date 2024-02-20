Wikileaks kurucusu Assange'ın ABD'ye iadesine karşı son şans

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesine karşı İngiltere'deki son temyiz duruşması bugün İngiltere'de başlayacak.

Duruşma öncesi Assange'ın destekçileri, Londra Yüksek Mahkemesi önünde protesto gösterisi düzenledi.

ABD'li savcılar 52 yaşındaki Assange'ı, WikiLeaks'in ABD ordusuna ait gizli kayıtları ve diplomatik yazışmaları yayınladığı gereçkesiyle,18 suçtan yargılamak istiyorlar.

Davayı kaybetmesi halinde Assange, İngiltere'deki tüm temyiz yollarını tüketmiş olacak ve iade sürecine girecek.

Ancak ekibi, Avrupa mahkemelerine başvuracaklarını belirtti.

Assange'ın pek çok destekçisi, onu düzen karşıtı bir kahraman ve ABD'nin yanlışlarını ve işlediği iddia edilen savaş suçlarını ifşa ettiği için zulme uğrayan bir gazeteci olarak görüyor.



Assange'ın yasal mücadelesi 2010 yılında başladı ve ardından yedi yılını Ekvador'un Londra'daki büyükelçiliğinde saklanarak geçirdikten sonra 2019 yılında kefalet koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle dışarı çıkarılarak hapse atıldı.

O zamandan beri Londra'nın güneydoğusundaki maksimum güvenlikli bir hapishanede tutuluyor.