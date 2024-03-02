Yangında öldüğünü sandığı kedisine 8 gün sonra kavuştu

İspanya'da 22 Şubat'ta 14 katlı binada çıkan yangında kedisini bulamayan kadın, kaybettiğini sandığı kedisine 8 gün sonra kavuştu. Coco adlı kedinin sahibi, evcil hayvanına kavuştuğunda gözyaşlarına hakim olamadı.

Yangında öldüğünü sandığı kedisine 8 gün sonra kavuştu

'da 22 Şubat'ta, 14 katlı bir apartmanı kısa sürede saran ve 10 kişinin hayatını kaybettiği geride büyük bir enkaz bıraktı.

Ancak olaydan günler sonra, küle dönen apartmanın enkazından bir kedi kurtarıldı. Coco adlı kedinin sahibi, evcil hayvanına kavuştuğunda gözyaşlarına hakim olamadı.

İspanya'nın Valensiya kentinde yaşayan Andrea adlı kadın, 14 katlı binayı saran alevlerden kurtulmuştu.

Genç kadın faciadan kurtulsa da Coco'ya ulaşamamıştı.

Akrobatik hareketler kaza getirdi

Akrobatik hareketler kaza getirdi

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UMUDUNU KESMİŞTİ 

Enkaza dönen binada çalışma yürüten itfaiyeciler, günler sonra kediyi buldu.

Evcil hayvanının hayatta kaldığından umudunu kesen kadın, günler sonra kedisine kavuşunca göz yaşlarını tutamadı.

Ağlayarak kedisine sarılan genç kadın, daha sonra da itfaiyecilere tek tek teşekkür etti.

"ŞANS ESERİ BULDUK" 

İtfaiyeciler de kediyi şans eseri bulduklarını anlattı.

Genç kadın, günler sonra gelen kavuşmanın ardından kontrol için kedisini veterinere götürdü.

22 Şubat'ta Valensiya'da 14 katlı bir binada çıkan yangında en az 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Facianın ardından ülkede üç günlük yas ilan edilmişti.

Alevlerden kurtulan yaklaşık 100 kişi, geçici olarak bölgedeki otellerde konaklıyor.

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