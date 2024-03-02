Yangında öldüğünü sandığı kedisine 8 gün sonra kavuştu

UMUDUNU KESMİŞTİ



Enkaza dönen binada çalışma yürüten itfaiyeciler, günler sonra kediyi buldu.



Evcil hayvanının hayatta kaldığından umudunu kesen kadın, günler sonra kedisine kavuşunca göz yaşlarını tutamadı.



Ağlayarak kedisine sarılan genç kadın, daha sonra da itfaiyecilere tek tek teşekkür etti.



"ŞANS ESERİ BULDUK"



İtfaiyeciler de kediyi şans eseri bulduklarını anlattı.



Genç kadın, günler sonra gelen kavuşmanın ardından kontrol için kedisini veterinere götürdü.



22 Şubat'ta Valensiya'da 14 katlı bir binada çıkan yangında en az 10 kişi hayatını kaybetmişti.



Facianın ardından ülkede üç günlük yas ilan edilmişti.



Alevlerden kurtulan yaklaşık 100 kişi, geçici olarak bölgedeki otellerde konaklıyor.

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