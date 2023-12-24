Yapay zeka cevapladı: Nükleer silah Dünya'yı meteor çarpmasından kurtarabilir mi?

Bilim insanları Dünya'ya yaklaşmakta olan bir asteroidin üzerinde nükleer bomba patlarsa neler olacağını gösteren bir simülasyon geliştirdi. Ekip yapay zeka temelli model sayesinde asteroidi durdurup durdurulamayacağını buldu.

Yapay zeka cevapladı: Nükleer silah Dünya'yı meteor çarpmasından kurtarabilir mi?

öldürücü bir asteroidi 'ya gelen yoldan saptırabileceğini kanıtlamış olsa da bilim adamları çalışmalarına devam ediyor ve bu çalışmaların odağında nükleer bomba da var.

Kaliforniyalı araştırmacılar dev bir patlayıcının asteroidin yüzeyinde patlatıldığında nasıl bir etki yaratacağına dair bir simülasyon geliştirdiler.

Model, bombanın asteroid yüzeyine inişini, patlamasını ve güçlü enerjisinin kozmik nesneye etkisini gösteriyordu.

Ekip iki senaryo buldu, bombanın etkisi ya asteroidi Dünya'dan uzaklaştıracak ya da asteroidi patlatarak küçük ve hızlı hareket eden parçalara bölünmesine neden olup gezegeni ıskalamasını sağlayacak.

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HAYATTA KALMA ŞANSIMIZI ARTIRABİLİR

Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'ndaki (LNL) bilim insanları, NASA'nın başarısız olması durumunda bir nükleer bombanın bizi asteroid çarpmasından kurtarıp kurtaramayacağını görmek için simülasyonu oluşturdu.

Ekip, modelin hayatta kalma şansımızı artırmaya yardımcı olacağını umuyor.

NASA, 2020 yılında bir asteroide aracı gönderdi ve onu başarılı bir şekilde yörüngesinden çıkardı, bu da onun Dünya'ya doğru gelen bir asteroidi saptırabileceğini kanıtlıyor.

Araştırmayı yürüten Mary Burkey, "Yeterli uyarı zamanımız olursa, potansiyel olarak bir nükleer bombayı fırlatabilir ve onu milyonlarca kilometre uzağa, Dünya'ya doğru gelen bir asteroide gönderebiliriz." ifadelerini kullandı.

Burkey, nükleer silahların herhangi bir insan teknolojisi arasında birim kütle başına en yüksek enerji yoğunluğu oranına sahip olduğunu ve bunun da onları asteroid tehditlerini azaltmada paha biçilmez bir araç haline getirebileceğini söyledi.

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