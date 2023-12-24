Yapay zeka cevapladı: Nükleer silah Dünya'yı meteor çarpmasından kurtarabilir mi?

HAYATTA KALMA ŞANSIMIZI ARTIRABİLİR

Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'ndaki (LNL) bilim insanları, NASA'nın başarısız olması durumunda bir nükleer bombanın bizi asteroid çarpmasından kurtarıp kurtaramayacağını görmek için simülasyonu oluşturdu.

Ekip, modelin hayatta kalma şansımızı artırmaya yardımcı olacağını umuyor.



NASA, 2020 yılında bir asteroide uzay aracı gönderdi ve onu başarılı bir şekilde yörüngesinden çıkardı, bu da onun Dünya'ya doğru gelen bir asteroidi saptırabileceğini kanıtlıyor.



Araştırmayı yürüten Mary Burkey, "Yeterli uyarı zamanımız olursa, potansiyel olarak bir nükleer bombayı fırlatabilir ve onu milyonlarca kilometre uzağa, Dünya'ya doğru gelen bir asteroide gönderebiliriz." ifadelerini kullandı.



Burkey, nükleer silahların herhangi bir insan teknolojisi arasında birim kütle başına en yüksek enerji yoğunluğu oranına sahip olduğunu ve bunun da onları asteroid tehditlerini azaltmada paha biçilmez bir araç haline getirebileceğini söyledi.