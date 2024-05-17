Yaşam beklentisi dünya genelinde 5 yıl artacak

Bilim insanları dünya genelinde tahmin edilen yaşam süresinin, 2022'yle 2050 yılları arasında neredeyse 5 yıl kadar artacağını açıkladı.



Araştırmaya göre insan ömrü bu yıllar arasında erkeklerde 4,9 yıl, kadınlarda ise 4,2 yıl artacak. Kadınların beklenen yaşam süresi 76,2 yıldan 80,5'e, erkeklerin yaşam süresi ise 71,1'den 76'ya çıkacak.



2021 Küresel Hastalık Yükü Çalışması'nda 204 ülkedeki risk faktörleri incelendi. Araştırmada, en yüksek artışın beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu bölgelerde görüleceği kaydedildi. Bu tahmine göre ülkeler arasındaki beklenen yaşam süresi farkı azalacak.



The Lancet dergisinde yayınlanan çalışmanın yazarlarından Dr. Chris Murray, "Beklenen yaşam süresindeki genel artışa ek olarak beklenen yaşam süresi eşitsizliğinin coğrafyalar arasında azalacağını tespit ettik" diye konuştu.



Bilim insanları dünya genelinde beklenen bu artışın kardiyovasküler hastalıklar, covid-19 ve bulaşıcı hastalıkları önlemeye yönelik halk sağlığı tedbirlerinden kaynaklandığını belirtiyor.



Yeni araştırmanın önemli bulgularından biri de beklenen yaşam süresi artmasına karşın bu yılların sağlıklı bir şekilde geçmeyecek olması. Araştırmaya göre "sağlıklı yaşam süresi" 2022'den 2050'ye kadar 64,8 yıldan 67,4'e çıkarak sadece 2,6'lık bir artış gösterecek. Bu artış beklenen yaşam süresinin neredeyse yarısına denk düşüyor.