Yaşlı kasiyer için sosyal medyada 140 bin dolar yardım toplandı

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Amerika Birleşik Devletleri'nde bir TikTok kullanıcısı yaşlı bir çalışanın hayatını değiştirdi.

82 yaşındaki Butch Marion ilerleyen yaşına rağmen kasiyer olarak Walmart'ta çalışıyordu. Çocukluğundan beri çalıştığını, 10 yılını donanmada geçirdiğini söyleyen Marion'un hikayelesi TikTok'ta içerik üreten Rory McCarty'i etkiledi.

Yaşlı kasiyer için yardım videosu paylaşan McCarty, bir sitede kampanya başlattı.

Üç milyondan fazla izlenmeye ulaşan videoyu görenler gofundme'deki kampanyaya katıldı. İlk 24 saatte 50 bin dolar toplanan kampanyada 11 Ocak itibariyle 143 bin dolar toplandı.

McCarty, "Bir işletme sahibi olarak ve işim için iyi bir yardım bulmanın ne kadar zor olduğunu bildiğim için, bu küçük yaşlı adamın hâlâ sekiz ila dokuz saatlik vardiyalarda çalıştığını görünce hayretler içinde kaldım" dedi.

BİR KISMINI ÇEK OLARAK ALDI



Fox 5 Washington, tarafından yayınlanan bir klipte , Marion'un son gününde mağazadan ayrıldığı, park yerinde tezahürat yapan bir seyirci kalabalığının ortasında balonları tuttuğu ve ardından McCarty'den bir çek aldığı görüldü.



Marion, parayı "Florida'ya gidip çocuklarını görmek" ve "sahip olduğu son 10 veya 12 yılın tadını çıkarmak" için kullanmak istediğini söyledi.

İLK DEĞİL



Marion, son aylarda hızla bir trend haline gelen sosyal medya kullanıcılarından hayat değiştiren bağışlar alan üçüncü Walmart çalışanı oldu; hatta kendi hashtag'i bile var: #TikTokWalmartRetiree.



Yeni yıldan hemen önce, 82 yaşındaki Carmen Kelly Arizona'dan alışveriş yapan Elizabeth Rizzo tarafından filme alındıktan sonra viral oldu. Çalışırken baston kullanması gerekmesine rağmen kadının çok zorlandığı görüldü.



Rizzo onu filme aldığında Kelly'nin banka hesabında sadece 50 doları olduğu ve tıbbi faturalarını ödemekte zorlandığı bildirildi. TikTokçular, 135.000 doların üzerinde para topladı.



Kelly'den önce, 81 yaşındaki Walmart çalışanı Nola'nın bir videosu, yine bir GoFundMe sayfası kuran Devan Bonagura tarafından 3 Kasım'da TikTok'ta paylaşıldı. Yardım videosu 30 milyondan fazla izlendi ve işçi için toplam 186.318 dolar toplandı.

