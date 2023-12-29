Yaşlılıkta evcil hayvan sahibi olmak demans riskini azaltıyor

Araştırmaya göre köpek ve kedi sahibi olmak, yalnız yaşayan yaşlı insanlarda bilişsel gerilemeyi yavaşlatabilir. Yalnız yaşamak demans riskini artırıyor.



Ancak yaklaşık 8 bin kişiyle yapılan bir araştırma, evcil hayvan sahibi olmanın insanların yalnızlığını azaltarak bu riski azaltabileceğini öne sürüyor.



Araştırmacılar 50 yaşın üstündeki İngilizler'e evlerinde evcil hayvanları olup olmadığını sordu. Bu kişilerin kelime ve sözel akıcılık açısından hafızaları üzerinde testler gerçekleştirildi.



Yaşlandıkça sözel hafızanın ve akıcılığın kötüleşmesi normal ancak bu düşüş, yalnız yaşayan ve evcil hayvanı olan kişilerde daha yavaş.



Çin'deki Sun Yat-sen Üniversitesi'nden araştırmayı yöneten Doktor Yanzhi Li, "Evcil hayvanların sağladığı arkadaşlık yalnızlığı azaltıyor ve refahı artırıyor. Köpekleri yürüyüşe çıkarmak bir sohbet konusu sağlayarak diğer insanlarla tanışmaya yardımcı oluyor." dedi.



Evcil hayvan sahiplerinin, evcil hayvan sahibi olmayanlara göre sosyal olarak izole olma ihtimali daha düşük. Bu da beyin için iyi ve bilişsel gerileme oranını azaltıyor.



Köpek sahipleri ayrıca yürüyüşe çıkarak daha fazla egzersiz yapıyor.

DİL BECERİSİNDE DAHA YAVAŞ DÜŞÜŞ



Araştırmada incelenen 7 bin 945 yaşlı kişinin üçte birinden fazlasının evcil hayvanı vardı ve neredeyse yüzde 27'si yalnız yaşıyordu.



Sözlü hafızaları, onlara bir kelime listesi verilerek ve bunları hem anlık olarak hem de bir süre sonra hatırlamaları istenerek test edildi.



Sözel akıcılık, katılımcılardan bir dakika içinde mümkün olduğu kadar çok hayvan adı listelemeleri istenerek ölçüldü.



Evcil hayvanı olanların dil becerilerinde daha yavaş bir düşüş oranı görüldü.

Yalnız yaşayan evcil hayvan sahipleri ile bir partner ile veya başka insanlarla birlikte yaşayan evcil hayvan sahibi kişiler arasındaki düşüş oranı kabaca aynıydı.



Bu bir evcil hayvana sahip olmanın genellikle daha az günlük konuşma ve zihinsel uyarıya sahip olan, yalnız yaşayan insanlarda görülen sözel hafıza ve akıcılıktaki daha hızlı düşüş oranını "tamamen telafi edebileceği" anlamına geliyor.