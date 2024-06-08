Yemen'de 6 ayda 63 bin kolera vakası görüldü

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Yemen'de 2024'ün başından bu yana 63 binden fazla kolera vakası görüldüğünü belirtti.

Yemen'de 6 ayda 63 bin kolera vakası görüldü

MSF'den yapılan yazılı açıklamada, toplam 22 kentin bulunduğu 'de 20 kentte vakalarında ciddi artış yaşandığı ifade edildi.

Yerel makamların verilerine göre, sene başından 31 Mayıs'a kadar ülkede 63 binden fazla kolera vakası görüldüğü kaydedildi.

Yemen'de yaklaşık 10 yıldır süren iç savaş nedeniyle insani koşullar ve sağlık hizmeti açısından dünyanın en kötü krizlerinden biri yaşanmaya devam ediyor.

Savaş nedeniyle ülkede birçok salgın hastalık yayılırken, 2024'ün başından bu yana kolera vakalarında da büyük oranda artış gözleniyor.

Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, Yemen'de sağlık tesislerinin yalnızca yüzde 51'i tam olarak çalışır durumda ve yüzde 36'sı sınırlı hizmet veriyor.

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