Yeni Azerbaycan Partisi erken cumhurbaşkanlığı seçiminde İlham Aliyev'i aday gösterecek

Budagov, gazetecilere yaptığı açıklamada YAP Yönetim Kurulunun yakında toplanacağını ve Genel Başkan Aliyev'i cumhurbaşkanlığı seçimi için aday göstereceğini bildirdi.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, erken cumhurbaşkanlığı seçiminin 7 Şubat 2024'te yapılmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.



Cumhurbaşkanlığı seçiminin 7 yılda bir yapıldığı Azerbaycan'da son seçim 11 Nisan 2018'de gerçekleştirilmişti.



Aliyev'in imzaladığı kararnameyle cumhurbaşkanlığı seçimi öne alındı.



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