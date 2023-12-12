Yeni Azerbaycan Partisi erken cumhurbaşkanlığı seçiminde İlham Aliyev'i aday gösterecek

Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Genel Başkan Yardımcısı Tahir Budagov, 7 Şubat 2024'te yapılacak erken cumhurbaşkanlığı seçiminde mevcut Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i aday göstereceklerini açıkladı.

Yeni Azerbaycan Partisi erken cumhurbaşkanlığı seçiminde İlham Aliyev'i aday gösterecek
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Budagov, gazetecilere yaptığı açıklamada YAP Yönetim Kurulunun yakında toplanacağını ve Genel Başkan Aliyev'i cumhurbaşkanlığı seçimi için aday göstereceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, erken cumhurbaşkanlığı seçiminin 7 Şubat 2024'te yapılmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 7 yılda bir yapıldığı Azerbaycan'da son seçim 11 Nisan 2018'de gerçekleştirilmişti.

Aliyev'in imzaladığı kararnameyle cumhurbaşkanlığı seçimi öne alındı.

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