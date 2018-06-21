Doğum sonrası fotoğraf paylaşım sitesi Instagram'da açıklama yapan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern yerel saatle 16.45'te doğum yaptığını ve bebeğin 3.31 kilogram olarak dünyaya geldiğini söyledi.
Anne Ardern bebeğin ve sağlığının yerinde olduğunu belirtti. Hastane çalışanlarına teşekkür eden Yeni Zelanda Başbakanı Ardern "iyi duygular" ileten herkese de teşekkür ettiğini vurguladı.
Yeni Zelanda Başbakanlık Ofisi'nden doğum öncesi yapılan açıklamada, hamileliğinin 9. ayındaki Ardern'in doğum sancılarının başlamasının ardından Auckland Şehir Hastanesi'nde kontrol altına alındığı belirtilmişti.
Ardern'in 17 Haziran'da doğum yapması bekleniyordu. 37 yaşındaki siyasetçi bebeğin cinsiyeti hakkında kamuoyuna bilgi vermemişti.
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, Pakistan eski Başbakanı Benazir Butto'nun ardından görevdeyken doğum yapan ikinci kadın lider olacak.
Suikast sonucu öldürülen Pakistan eski Başbakanı Benazir Butto, 1990 yılında başbakanlık görevini sürdürürken kızı Bahtiyar Botto Zerdari'yi dünyaya getirmişti.