Yeni Zelanda, Hamas’ı "terör örgütü" ilan etti

Yeni Zelanda Hükümeti, Hamas’ı "terör örgütü" olarak tanıdıklarını açıkladı.



Hükümetin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Başbakan Christopher Luxon ve Dışişleri Bakanı Winston Peters bugün Hamas'ın tamamının terörist bir oluşum olarak tanımlandığını açıkladılar." ifadelerine yer verildi.



Bu saldırıların ardından dönemin Başbakanı Chris Hipkins, Hamas'ın terörist ilan edilmesi konusunda yetkililerden tavsiye istemişti.



Yeni Zelanda mevzuatı kapsamında yapılan bir atama, örgütün Yeni Zelanda'daki tüm mal varlıklarını dondurdu..



Ayrıca örgütle mülk ya da finansal işlemler gerçekleştirmek ya da maddi destek sağlamak da suç haline getirildi.

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