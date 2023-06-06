Yeni Zelanda’da elektronik sigara için yeni önlemler

Yeni Zelanda Sağlık Bakanı Ayesha Verrall, hükümetin genç nüfusun elektronik sigara kullanımını düşürmek için adımlar attığını kaydetti.​​​​​​​

Yeni düzenleme kapsamında ağustos ayından itibaren çocuk güvenlik kilidi bulundurulması zorunlu olacak elektronik sigaralarda, "pamuk şeker", "çilek jöleli kek" gibi dikkat çekici ürün isimlerinin kullanımı yasaklanacak.



Ürünlere yalnızca "çilek" gibi aromayı tanımlayan genel isimler verilebilecek.



Hükümet, yeni açılan elektronik sigara mağazalarının ise okul bölgelerine ve yerli halkın sosyal alanlarına 300 metreden yakın olamayacağını duyurdu.



Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Yeni Zelanda’da sigara kullanma oranı son 10 yılda yarı yarıya geriledi.

