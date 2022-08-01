Yeni Zelanda’nın sınırları iki yılı aşkın bir süredir tamamen açıldı

Yeni Zelanda sınırları, Covid-19'u dışarıda tutmak için kapandıkları Mart 2020'den bu yana ilk kez tamamen açıldı.



Bu kapsamda Yeni Zelanda göçmenlik makamları artık vizeli ve öğrenci vizeli ziyaretçileri tekrar kabul etmeye başlayacak.

Başbakan Jacinda Ardern bunu "muazzam bir an" olarak nitelendirerek, "temkinli bir sürecin" parçası olduğunu da sözlerine ekledi.



Bununla birlikte Arden, çoğu ziyaretçinin tam olarak aşılanmış olması gerektiğini, ancak yurtd ışından gelenlere artık karantina uygulanmayacağını söyledi.



Ülkenin deniz sınırı da yeniden açıldı, yolcu gemileri ve yabancı eğlence yatlarının artık yanaşmasına izin verildi.



Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, ülkenin sınırlarının açılışının "temkinli bir sürecin" parçası olduğunu söyledi.

YENİ ZELANDA'NIN AŞAMALI AÇILIŞ PLANI

Diğer taraftan, Yeni Zelanda ilk olarak geçen Şubat ayında aşamalı yeniden açılma planını açıkladı. Aşılı vatandaşların o ay Avustralya'dan dönmesine, başka ülkelerden gelenlerin ise Mart ayında geri dönmesine izin verildi. Yeni Zelanda, Mayıs ayında 50'den fazla ülkeden turisti vize muafiyet listesinde karşılamaya başladı.



Auckland'daki Çin İş Zirvesi'nde konuşan Ardern, "Dünyanın geri kalanıyla birlikte, insanlarımızı güvende tutarken çok canlı bir küresel salgını yönetmeye devam ediyoruz. Fakat insanları güvende tutmak, gelirleri ve refahı da kapsıyor" dedi.



Öte yandan turizm, Yeni Zelanda'nın zorlu Covid-19 kısıtlamalarının en çok etkilediği sektörlerden biri oldu. Mart 2021'de sona eren yılda, sektörün GSYİH'ya katkısı bir önceki yıla göre yüzde 5,5'ten yüzde 2,9'a düştü. Turizmde doğrudan istihdam edilenlerin sayısı da bu dönemde yaklaşık 72 bin azaldı.