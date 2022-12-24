Yılan Fransa'ya döndü: Seri katil  Charles Sobhraj'ın ilk sözleri şoke etti

Nepal'de yüksek mahkeme, Fransız uyruklu Charles Sobhraj'ın sağlığının kötüleşmesi nedeniyle tahliyesine karar verdi.



Tahliye edilen Sobhraj, ülkesine sınırdışı üzere başkent Katmandu'da tutulduğu cezaevinden göçmen bürosuna sevk edildi.



Nepal'de ömür boyu hapis kapsamında 20 yıl ceza verilebilirken Sobhraj'ın mahkumiyetinin büyük kısmını doldurduğu kaydediliyor.

MASUM OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Yılan lakaplı seri katil Fransa'ya giden bir uçakta görüntülendi. Kendisine tuzak kurulduğunu öne süren Sobhraj, "Bölge hakimi, tek bir tanık çağırmadan, savunmamı almadan kararı yazdı. Ben masumum tamam mı? Kötü hissetmemi gerektirecek bir şey yok.Gayet iyiyim, yapacak çok işim var. Nepal'dekiler de dahil birçok insana dava açmam gerekiyor" diye konuştu.



Fransız seri katilin Afganistan, Hindistan, Tayland, İran, Türkiye ve Hong Kong'da da en az 20 kişiyi öldürdüğü belirtiliyor.



Sobhraj, 2004'te Nepal mahkemelerince ABD ve Kanadalı gezginleri öldürmek suçundan mahkum edilmişti.

1970'li yıllarda, Güney Doğu Asya seyahatindeki Batılı hippileri hedef aldı.



Kurbanlarının çoğu, Tayland, Nepal ve Hindistan'da sırt çantalarıyla dünyayı gezen genç turistlerdi.



İlk kurbanı, 1975'te, Amerikalı bir kadın oldu. 1976'da Hindistan'da tutuklandı ve 21 yıl hapis cezası aldı. 1986'da hapisten kaçan Sobhraj, Hindistan'ın Goa eyaletinde yakalandı. 1997 yılında yeniden serbest bırakıldı.



Paris'e döndü ancak 2003'te Nepal'de yeniden tutuklandı. 78 yaşındaki Fransız seri katil o zamandan beri cezaevindeydi. 2007'de kalp ameliyat oldu.



Nepal'de mahkeme, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek ve Fransa'ya sınır dışı edilmesi koşuluyla cezaevinden tahliye edildi.



Sobhraj salıverilmesinin ardından göçmen bürosuna götürülürken, bir gazeteci ordusu da aracını takip etti.



"Bikinili katil" olarak da anılan Sobhraj'ın 20'den fazla cinayet işlediği düşünülüyor.



Fransız seri katilin ismi, Vitali Hakim isimli bir Türk vatandaşının öldürülmesi ile de anılıyordu.

