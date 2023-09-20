Yılda 400 bin ölüm: Avrupa'da herkes zehirli hava soluyor

Guardian tarafından yapılan bir araştırma, Avrupa'nın "ciddi bir halk sağlığı kriziyle" karşı karşıya olduğunu ve kıtadaki neredeyse herkesin tehlikeli düzeyde hava kirliliği olan bölgelerde yaşadığını ortaya çıkardı.



Toplanan verilerin analizi, ayrıntılı uydu görüntüleri ve 1.400'den fazla yer izleme istasyonundan alınan ölçümler de dahil olmak üzere en son metodoloji kullanılarak yapıldı.

YÜZDE 98'İ HAVA KİRLİLİĞİNE SAHİP BÖLGELERDE YAŞIYOR

İnsanların %98'i, Dünya Sağlık Örgütü'nü (WHO) aşan, son derece zararlı ince parçacık kirliliğine sahip bölgelerde yaşıyor.

Neredeyse üçte ikisi, hava kalitesinin WHO'nun yönergelerinin iki katından fazla olduğu bölgelerde yaşıyor.

HAVA KİRLİLİĞİNDEN EN ÇOK ETKİLENEN ÜLKE KUZEY MAKEDONYA



Avrupa'da krizden en çok etkilenen ülke Kuzey Makedonya oldu.

Ülke genelinde insanların neredeyse üçte ikisi, PM2.5 için DSÖ kurallarının dört katından daha fazlasına sahip bölgelerde yaşarken, başkent Üsküp de dahil olmak üzere dört bölgede bu rakamın neredeyse altı katı hava kirliliğinin olduğu tespit edildi..

Mevcut WHO yönergeleri, PM2.5'in yıllık ortalama konsantrasyonlarının metreküp başına 5 mikrogramı aşmaması gerektiğini belirtmektedir.

YILDA YAKLAŞIK 400 BİN ÖLÜME NEDEN OLUYOR

Yeni analiz, Avrupa nüfusunun yalnızca yüzde 2'sinin bu sınır dahilindeki bölgelerde yaşadığını ortaya çıkardı.

Uzmanlar, PM2.5 kirliliğinin kıta çapında yılda yaklaşık 400.000 ölüme neden olduğunu söylüyor .