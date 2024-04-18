"Yılın Basın Fotoğrafı" ödülü sahibini buldu

"HAYAL EDİLEMEYECEK KAYIPLARA BAKIŞ SUNUYOR"



Jüri, Salem'in 2024'te kazanan fotoğrafının "dikkat ve saygıyla çekildiği, hayal edilemeyecek kayıplara hem mecazi hem de gerçek bir bakış sunduğu" yorumunda bulundu.



Salem, ilk kez Kasım ayında fotoğrafı yayınladığında, "Fotoğrafın Gazze Şeridi'nde olup bitenleri daha geniş anlamda özetlediğini hissettim. İnsanların kafası karışıktı, bir yerden diğerine koşuyorlardı, sevdiklerinin kaderini öğrenmek için sabırsızlanıyorlardı. Bu kadın küçük kızın cesedine sarılmış bırakmayı reddederken gözüme çarptı" diye konuştu.



"KUTLANACAK BİR FOTOĞRAF DEĞİL"



Reuters'ın Küresel Resim ve Video Editörü Rickey Rogers Amsterdam'da katıldığı törende ödül hakkında, "Muhammed, Yılın Basın Fotoğrafı ödülünü alçak gönüllülükle kabu etti. Bunun kutlanacak bir fotoğraf olmadığını ancak tanınmasını ve daha geniş bir izleyici kitlesine yayınlanma fırsatını takdir ettiğini söyledi" diye konuştu.



Amsterdam merkezli Dünya Basın Fotoğrafı Vakfı, bu yılın kazananlarını açıklarken savaşı haber yapan gazetecilerin karşılaştığı tehlikelerin bilincinde olmanın önemini vurguladı.



7 Ekim'den beri İsrail ile Hamas arasındaki savaşı haber yapan 99 gazeteci ve medya çalışanının öldürüldüğü belirtildi.

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