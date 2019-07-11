Kanada ile Avustralya seferini yapan yolcu uçağı, Hawaii hava sahasında türbülansa girdi, 30 kişi yaralandı.
Kanada’nın Toronto şehrinden, Avustralya’nın Sydney şehrine sefer yapan ve 269 yolcuyu taşıyan Boeing 777-200 tipi yolcu uçağı, ABD’nin Hawaii bölgesindeki hava sahasında türbülansa girdi. Uçakta, 30 kişi yaralandı.
Türbülansa giren uçağın Hawaii’nin Honolulu Havalimanına acil iniş yaptığı belirtildi
Yolcu uçağı türbülansa girdi: 30 yaralı
DHADünya
Türbülansa giren yolcu uçağı Hawaii’nin Honolulu Havalimanına acil iniş yaptı.
Kanada ile Avustralya seferini yapan yolcu uçağı, Hawaii hava sahasında türbülansa girdi, 30 kişi yaralandı.