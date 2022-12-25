Yunan basınından "12 mil" iddiası

Yunan gazetesi Ta Nea, Girit'in güneyinde ve batısında kara sularının 12 mile çıkarılmasına ilişkin planın yeniden masada olduğunu yazdı. Gazetenin Yunanistan Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, 12 mil kararı için mart ayı işaret edildi.

Yunan basınından "12 mil" iddiası

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Yunanistan'ın marttan itibaren Girit'in güneyinde ve batısında kara sularını 12 mile çıkarma kararı almaya hazırlandığı ileri sürüldü.

Ta Nea gazetesinin haberinde, Girit'in güneyinde ve batısında kara sularının 12 mile çıkarılmasına ilişkin planın 2020'den beri olduğuna işaret edildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın defalarca, bu kararın ulusal çıkarlara hizmet edeceği bir zamanda alınacağını ifade ettiği hatırlatılan haberde, konuya ilişkin dosyanın yeniden açıldığı savunuldu.

Haberde Yunanistan Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının harekete geçiş için mart ayını işaret ettiği öne sürüldü.

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