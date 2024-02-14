Yunanistan eşcinsel evliliğe izin vermeye hazırlanıyor

Yunanistan, eşcinsel evliliklere izin veren yasa tasarısını oylayacak.



Başbakan Kiryakos Miçotakis'in sunduğu tasarının, yarın Meclis’ten geçmesi bekleniyor.

Partisindeki bazı isimlerin tasarıya karşı çıkması beklenirken, muhafazakâr Miçotakis, sol partilerin desteğine ihtiyaç duyacak.

Tasarı yasalaşırsa, Yunanistan bu adımı atan ilk Ortodoks Hıristiyan ülke olacak ve çocuk sahibi olmak isteyen eşcinsel çiftlerin önündeki birçok yasal engeli ortadan kaldıracak.

Ortodoks Kilisesi ise bu tasarıya tepkili. Kilise, evlilik tasarısının "ebeveyn rollerini karıştıracağını" ve "geleneksel aileyi zayıflatacağını" savunuyor.

Meclis önünde 11 Şubat'ta tasarıya karşı bir protesto gösterisi düzenlendi. Eylemciler kadın, erkek ve çocuklardan oluşan geleneksel aileyi gösteren dövizler taşıdı.

Kilise, pazar ayinlerinde de okunan kamuya açık bir çağrıda milletvekillerine konuyu yeniden değerlendirmeleri için çağrı yaptı.



Avrupa Birliği'nin 27 üyesinden 15'i, eşcinsel evliliği yasallaştırdı. Dünya çapında 35 ülkede eşcinsellerin evlenme hakkı bulunuyor.