Yunanistan eşcinsel evliliğe izin vermeye hazırlanıyor

Yunanistan'da Başbakan Miçotakis'in meclise sunduğu, "eşçinsel evliliklere izin verecek tasarı" yarın mecliste oylanacak. Tasarıya karşı çıkanlar 11 Şubat'ta Meclis önünde protesto gösterisi düzenledi. Ortodoks Kilisesi de milletvekillerine "konuyu yeniden değerlendirme" çağrısı yaptı.

Yunanistan eşcinsel evliliğe izin vermeye hazırlanıyor

, evliliklere izin veren yasa tasarısını oylayacak.

Başbakan Kiryakos Miçotakis'in sunduğu tasarının, yarın Meclis’ten geçmesi bekleniyor. 

Partisindeki bazı isimlerin tasarıya karşı çıkması beklenirken, muhafazakâr Miçotakis, sol partilerin desteğine ihtiyaç duyacak. 

Tasarı yasalaşırsa, Yunanistan bu adımı atan ilk Ortodoks Hıristiyan ülke olacak ve çocuk sahibi olmak isteyen eşcinsel çiftlerin önündeki birçok yasal engeli ortadan kaldıracak.

Ortodoks Kilisesi ise bu tasarıya tepkili. Kilise, evlilik tasarısının "ebeveyn rollerini karıştıracağını" ve "geleneksel aileyi zayıflatacağını" savunuyor.

Meclis önünde 11 Şubat'ta tasarıya karşı bir protesto gösterisi düzenlendi. Eylemciler kadın, erkek ve çocuklardan oluşan geleneksel aileyi gösteren dövizler taşıdı.

Kilise, pazar ayinlerinde de okunan kamuya açık bir çağrıda milletvekillerine konuyu yeniden değerlendirmeleri için çağrı yaptı.

Birliği'nin 27 üyesinden 15'i, eşcinsel evliliği yasallaştırdı. çapında 35 ülkede eşcinsellerin evlenme hakkı bulunuyor.

Papa'dan eşcinsel çiftlere evlilik onayı

Papa'dan eşcinsel çiftlere evlilik onayı

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