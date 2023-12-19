Papa'dan eşcinsel çiftlere evlilik onayı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Katolik Kilisesi'nin eşcinsel çiftlerin birlikteliğini kutsamasına resmen onay verdi.

Papa'dan eşcinsel çiftlere evlilik onayı

Açıklamada "Tanrının sevgisi ve bağışlayıcılığını arayan insanların ahlaki analize hedef olmaması gerektiği" belirtildi.

Vatikan doktrin ofisinden yayınlanan belgede " çiftler" ifadesinin yanı sıra "düzensiz çiftler" kelimeleri de dikkat çekiyor.

Evliliğin ise bir erkek ve kadın arasında ömür boyu süren kutsal bir bağ olduğuna vurgu yapıldı. Karar LGBT hakları savunucuları tarafından "olumlu ancak yetersiz bir adım olarak" nitelendirildi.

Zira, Papa Francis, Kilise'nin eşcinsel ilişkileri hala "günah" olarak gördüğünü ve eşcinsel evliliği tanımayacağını açıklamıştı.

Papa: Katolik Kilisesi eşçinsel çiftleri kutsayabilir

Papa: Katolik Kilisesi eşçinsel çiftleri kutsayabilir

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