Yunanistan Savunma Bakanı Dendias: Türkiye tersanecilikte çok ilerledi

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin tersanecilik alanında büyük ilerleme kaydettiğini belirtti. Dendias, Yunanistan Deniz Kuvvetlerinin ekonomik kriz sürecinde geri kaldığını ve bu açığın telafi edilmesi gerektiğini söyledi.

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias: Türkiye tersanecilikte çok ilerledi

Savunma Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan Savunma İnovasyon Merkezi oluşturulmasına ilişkin meclis oylaması öncesinde Parlamentoda yaptığı konuşmada, Yunan Silahlı Kuvvetlerinin gereksinimlerine değindi.

Yunanistan'ın Ukrayna ve Filistin'e coğrafi yakınlığına dikkati çeken Dendias, "Egemenliğimizi, egemenlik haklarımızı, azınlığın tanımına ilişkin uluslararası anlaşmaları sorgulayan bir komşu varsa bu varlığa karşı bir tehdittir. Ülkemizin hem yasal hem de coğrafi sınırları tehdit ediliyor." dedi.

"TÜRKİYE TERSANECİLİKTE ÇOK İLERLEDİ"

Öte yandan, Dendias Türkiye'de tersanecilikte yaşanan ilerleme için şöyle konuştu:

"Türkiye gerçekten tersanecilik ve ham madde ediniminde büyük bir alana girdi. Yunanistan her zaman denizlerde üstünlük için çabalamıştır, antik şehir devleti döneminde bile böyle olmuştur. Deniz Kuvvetlerinin bir modernizasyona ihtiyacı var. Kriz yıllarında çok geri kaldık, platformlarımıza ve sistemlerimize bakım yapacak para bulamadık. Bu zaman telafi edilmeli."

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