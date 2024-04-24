Yunanistan'da katliam: 47 vahşi hayvan zehirlenerek öldürüldü

Yunanistan'da koruma altında bulunan 47 vahşi hayvanın zehirlenerek öldürüldüğü aktarıldı.



Trakya Biyoçeşitliliği Koruma Derneği tarafından yapılan açıklamada, koruma bölgelerinde toplu hayvan ölümlerinin arttığına dikkat çekilerek, bu tür olayların doğanın ve bölgedeki hayvanların geleceği için büyük tehlike oluşturduğu vurgulandı.



Meriç bölgesindeki Dadia-Lefkimi-Soufli Milli Parkı yakınlarında son bir ayda koruma altında bulunan 47 vahşi hayvanın zehirli yemlerle öldürüldüğü belirtilen açıklamada, bu tür vakaların son dönemde arttığı kaydedildi.



Açıklamada, olayla ilgili Meriç Orman İdaresi tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bilgisi paylaşıldı.



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