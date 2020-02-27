Yunanistan'da seçilmiş müftü 'Ahmet Mete'ye hapis cezasına tepki

Yunanistan’da, Selanik İstinaf Mahkemesi, bir cenaze töreni ile ilgili "resmi makamı gasbetmek ve dini töreni engellemek" suçlamasıyla yargılanan İskeçe seçilmiş müftüsü Ahmet Mete’yi tecilli olmak üzere 4 ay hapis cezasına mahkum etti.



Mahkeme, Mete ile aynı suçtan yargılanan Gökçepınar imamı Erkan Azizoğlu’nu ise suçsuz bularak beraatine karar verdi.



Mete'ye, 3 yıl içerisinde suç işlemesi durumunda hapis cezası uygulanacak.



Müftü Mete, duruşma sonrasında sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, mahkemenin kararını bir üst mahkemeye taşıyacağını belirterek, Selanik’e gelerek kendisini destekleyenlere teşekkür etti.



Daha önce yargılandıkları alt mahkemede 7'şer ay hapis cezalarına çarptırılan Mete ve Gökçepınar imamı Azizoğlu, karara itiraz ederek Selanik İstinaf Mahkemesi nezdinde temyiz başvurusunda bulunmuştu.



Mete 2016’da, Yunan ordusunda askerlik görevini yaparken kaza sonucu hayatını kaybeden bir soydaş askerin cenaze töreninde, atanmış müftünün de bulunduğu ortamda cenaze namazını kaldırmıştı.



Savcılık, Mete'yi, devletin atadığı resmi müftünün bulunduğu bir törende cenaze namazını kıldırdığı için "resmi makamı gasbetmek" ve "dini töreni engellemekle" suçlamıştı.



Yunanistan'da, Batı Trakya Müslüman Türk azınlığın dini liderleri, müftüler ve azınlığa ait vakıfların idare heyetleri devlet tarafından yapılan atama yoluyla belirleniyor. Türk azınlık ise bu uygulamalara karşı çıkarak kendilerinin seçtiği müftülerin görev yapmasını istiyor.



ÇAVUŞOĞLU'NDAN VERİLEN HAPİS CEZASINA TEPKİ



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'da, "makamı gasbetmek"le suçlanan İskeçe seçilmiş müftüsü Ahmet Mete'nin, 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına tepki gösterdi.



Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "AB üyesi bir ülkede, seçilmiş bir müftü cenaze namazını kıldırdığı için hapis cezası alıyor! Dünyanın hangi ülkesinde bir rahip, bir haham veya başka bir din adamı bu dini vecibeden mahrum bırakılmıştır? Böyle bir uygulama dünyanın en kötü rejimlerinde bile görülmemiştir..." ifadelerini kullandı.



Selanik İstinaf Mahkemesi, bir cenaze töreniyle ilgili "resmi makamı gasbetmek ve dini töreni engellemek" suçlamasıyla yargılanan müftü Mete'yi tecilli olmak üzere 4 ay hapis cezasına mahkum etti.



Mahkeme, Mete ile aynı suçtan yargılanan Gökçepınar imamı Erkan Azizoğlu'nu ise suçsuz bularak beraatine karar verdi.



Mete'ye, 3 yıl içinde suç işlemesi durumunda hapis cezası uygulanacak.



Yunanistan'da, Batı Trakya Müslüman Türk azınlığın dini liderleri, müftüler ve azınlığa ait vakıfların idare heyetleri devlet tarafından yapılan atama yoluyla belirleniyor. Türk azınlık ise bu uygulamalara karşı çıkarak kendilerinin seçtiği müftülerin görev yapmasını istiyor.



ADALET BAKANI GÜL VERİLEN HAPİS CEZASINI KINADI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yunanistan'da, "makamı gasbetmek"le suçlanan İskeçe seçilmiş müftüsü Ahmet Mete'nin, 4 ay hapis cezasına çarptırılmasını kınadı.



Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:



"İskeçe'nin seçilmiş müftüsü Ahmet Mete'ye 'namaz kıldırdı' diye verilen hapis cezası, Batı Trakya'daki Türklerin yaşadıkları hukuksuzlukları gösteren somut bir örnektir. Yunan yargısını kınıyor, ülkedeki din ve vicdan özgürlüğü ihlallerine bir an önce son verilmesini bekliyoruz."