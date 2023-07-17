Yunanistan'da son 24 saatte 46 orman yangını çıktı

Yunanistan'da sıcak hava dalgası ve kuvvetli rüzgarların da etkisiyle son 24 saatte 46 orman yangını çıktı. Yetkililer, hava koşullarının yangın riskini artırdığı konusunda uyarı yaptı.

Yunanistan'da son 24 saatte 46 orman yangını çıktı
Dağlık arazideki yangınlara nasıl müdahale edilmeli? (Uzman yorumu)

Dağlık arazideki yangınlara nasıl müdahale edilmeli? (Uzman yorumu)

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Yunan İtfaiye Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, gelecek günlerde ülkenin birçok bölgesi için "yüksek riski" uyarısı yapıldı.

Son 24 saatte 'ın çeşitli bölgelerinde 46 orman yangının çıktığı kaydedilen açıklamada, bunların birçoğunun büyümeden söndürüldüğü belirtildi.

Yunanistan'da son 24 saatte 46 orman yangını çıktı - 1

Açıklamada, bugün başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki Bölgesi'nde meteorolojik koşulların orman yangını riskini artırdığına işaret edildi.

Ülkedeki sıcak hava dalgasının 20 Temmuz'da zirve yapması bekleniyor.

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