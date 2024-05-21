Yunanistan'daki göçmen teknesi faciası: 9 sanık hakkındaki suçlamalar düşürüldü

Yunanistan açıklarında 2023 yılında meydana gelen göçmen teknesi faciasıyla ilgili olarak suçlanan 9 Mısırlıya yönelik suçlamalar, Yunan mahkemesinin "gemi kazası uluslararası sularda meydana geldiği için davaya bakma yetkisi olmadığını" söylemesinin ardından düşürüldü.



Yaşları 21 ile 41 arasında değişen bu kişiler teknenin batmasından saatler sonra tutuklanmış ve o zamandan beri göçmen kaçakçılığı, gemi kazasına sebebiyet verme ve bir suç örgütüne katılma suçlamalarıyla tutuklu yargılanıyorlardı.



Pakistan, Suriye ve Mısır'dan 700 kadar kişi Libya'dan İtalya'ya gitmekte olan bir balıkçı teknesine binmiş ve 14 Haziran'da Yunanistan'ın güneybatısındaki Pylos açıklarında batmıştı.

YÜZLERCE KİŞİ KAYBOLDU

Akdeniz'deki en ölümcül tekne kazalarından biri olan faciadan yalnızca 104 kişi kurtarılmış ve sadece 82 cesede ulaşılabilmişti.



Uluslararası insan hakları grupları, savunma avukatları ve tanıklar bu olaydaki sanıkların suçlu olduğu iddiasına karşı çıkmışlardır.

Pek çok kişi sahil güvenliğin hatalı olduğunu iddia etmiş, ancak sahil güvenlik bunu reddetmişti.