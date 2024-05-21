Yunanistan'daki göçmen teknesi faciası: 9 sanık hakkındaki suçlamalar düşürüldü

Yunanistan mahkemesi, 2023 yılında Yunanistan açıklarında göçmenlerin yaşadığı gemi kazası nedeniyle suçlanan Mısırlı 9 sanığın suçlarını düşürdü. Mahkeme, uluslararası sularda yaşanan felaket nedeniyle davaya bakma yetkisinin bulunmadığını söyledi

Yunanistan'daki göçmen teknesi faciası: 9 sanık hakkındaki suçlamalar düşürüldü

açıklarında 2023 yılında meydana gelen teknesi faciasıyla ilgili olarak suçlanan 9 Mısırlıya yönelik suçlamalar, Yunan mahkemesinin "gemi kazası uluslararası sularda meydana geldiği için davaya bakma yetkisi olmadığını" söylemesinin ardından düşürüldü.

Yaşları 21 ile 41 arasında değişen bu kişiler teknenin batmasından saatler sonra tutuklanmış ve o zamandan beri göçmen kaçakçılığı, gemi kazasına sebebiyet verme ve bir suç örgütüne katılma suçlamalarıyla tutuklu yargılanıyorlardı. 

Pakistan, Suriye ve 'dan 700 kadar kişi Libya'dan İtalya'ya gitmekte olan bir balıkçı teknesine binmiş ve 14 Haziran'da Yunanistan'ın güneybatısındaki Pylos açıklarında batmıştı.

YÜZLERCE KİŞİ KAYBOLDU

Akdeniz'deki en ölümcül tekne kazalarından biri olan faciadan yalnızca  104 kişi kurtarılmış  ve sadece 82 cesede ulaşılabilmişti. 

Uluslararası insan hakları grupları, savunma avukatları ve tanıklar bu olaydaki sanıkların suçlu olduğu iddiasına karşı çıkmışlardır.

Pek çok kişi sahil güvenliğin hatalı olduğunu iddia etmiş, ancak sahil güvenlik bunu reddetmişti. 

Yunanistan'daki göçmen teknesi faciası: 9 sanık hakkındaki suçlamalar düşürüldü - 1

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