Yurtdışındaki Ukraynalı erkekler askere alınacak

Kiev yönetimi, yurtdışında bulunan askerlik çağındaki Ukraynalı erkeklerin askere alınabileceği sinyalini verdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Ukrayna hükümetinin yakında yurtdışındaki askerlik çağındaki erkeklere yönelik konsolosluk hizmetleriyle ilgili bir açıklama yapacağını söyledi.

Kuleba sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'da ve yurtdışında seferberlik çağındaki erkeklere "adil muamelenin" yeniden tesis edilmesi için tedbirler alınması talimatını verdiğini söyledi.

Kuleba, "Yurtdışında kalmak bir vatandaşı vatana karşı görevlerinden muaf tutmaz" diye ekledi.