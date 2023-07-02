Yürüyen yola bacağı sıkıştı, kesilerek kurtarıldı

TAZMİNAT ÖDENECEK, TÜM MASRAFLARI KARŞILANACAK



Don Mueang Havalimanı Direktörü Karun Thanakuljeerapat olaya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, havalimanı yönetimi olarak üzgün olduklarını belirtti. Karun Thanakuljeerapat kazanın nedeninin tespit edilmesi için detaylı inceleme başlatıldığını, kadının tüm sağlık masraflarının havalimanı tarafından karşılanacağını ve kendisine gerekli tazminatın verileceğini ifade etti.

Havalimanında bulunan yürüyen yolun 1996’dan beri faaliyette olduğu ve zaman zaman teknik sorunlar yaşadığı öğrenildi.



Son olarak aynı havalimanın bir başka yürüyen yolunda 2019 yılında bir yolcunun ayakkabısı mazgallara sıkışarak parçalanmıştı.