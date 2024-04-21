Zelenski: ABD yardımı, Ukrayna'nın ikinci Afganistan olmayacağının sinyalini verecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD'nin Kiev'e yardımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, Ukrayna'ya yönelik 61 milyar dolarlık yardım dün kabul edilmişti.

Zelenski, "ABD yardımı, Ukrayna'nın ikinci bir Afganistan olmayacağının sinyalini verecek" diye konuştu.

Zelenski, "Bu yardımı son noktaya getirmeliyiz. Meclisten sonra ABD senatosu tarafından da onaylanması gerekiyor" dedi.

Yardımın Kremlin'e yönelik "ABD Ukrayna'nın yanında olmaya devam edecek" mesajı taşıdığını belirtti.

"Zafer için şansımız var diyen" Ukrayna lideri, cephede insan kaybetmemek için uzun menzilli silahlara ihtiyaçları olduğunu söyledi ve şunu ekledi: "Uzun menzilli silahlar ve hava savunması önceliğimiz"

Rusya'nın olası büyük saldırısı sorulan Zelenski, "Ukrayna hazırlık yapıyor"şeklinde yanıt verdi.

Ayrıca Ukrayna'nın silah sistemlerini beklediğini, tugayların tam donanımlı olmasını istediğini söyledi.