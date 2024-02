Ukrayna ordusu karıştı: "Demir General" görevden mi alınacak?

Rusya ile savaşta 3. yılına girmeye hazırlanan Ukrayna'da gündem, Genelkurmay Başkanı Valeri Zalujni'nin kaderi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, Zalujni'yi görevden alacağı öne sürüldü. İddialara göre kararın sebebi, Ukrayna'nın karşı saldırısının başarısızlıkla sonuçlanması. Ancak Zelenski'nin, "Demir General" lakaplı Zalujni'nin siyasi demeçlerinden rahatsızlık duyduğu belirtiliyor. Yapılan kamuoyu yoklamalarında Zalujni'nin ileride Zelenski'nin rakibi olabilecek güçte bir isim olduğu görülüyor.



Zelenski'nin "Demir General"i görevden almak istediği, Zalujni'nin de buna direndiği öne sürülürken İngiliz gazetesi The Guardian, Zelenski'nin Zalujni'yi farklı bir pozisyonda görevlendirmeyi düşündüğünü yazdı.



GÖREVİ REDDETTİ



Savunma Bakanı Rustem Umerov'un da katıldığı bir toplantıyla durum Zalujni'ye bildirildi ancak "Demir General" görevi reddetti. Son olarak CNN International ise Zalujni'nin her halükarda görevden alınacağını iddia etti. Konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberde, Zelenski tarafından alınan kararın, haftasonuna kadar resmileşeceği belirtildi. Zelenski'nin "Demir General" yerine atamayı düşündüğü isim ise Savunma İstihbarat Şefi, 38 yaşındaki Kyrylo Budanov. Bir diğer aday ise Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Syrskyi.



"RUSYA İLE SAVAŞ BİR ÇIKMAZ"



"Demir General"in halk arasında, Zelenski'nin halefi olarak görüldüğü söylentiler arasında. Kiev Sosyoloji Enstitüsü tarafından geçen aralık ayında yayınlanan bir ankette, Ukraynalıların yüzde 88'inin Zalujni'yi desteklediği ortaya çıktı. Bu ankette Zelenski'nin oranı ise yüzde 62 olarak belirlendi. Zalujni, 2023'ün Kasım ayında İngiltere merkezli The Economist dergisine verdiği bir röportajda, Rusya ile savaşı bir "çıkmaz" olarak nitelendirmişti.



SAVUNMA BAKANI DA DEĞİŞMİŞTİ



Zelenski 203 Eylül ayında da Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'u görevden almıştı. Reznikov, savaşın patlak vermesiyle milyarlarca dolarlık yabancı askeri yardımın ülkeye ulaşmasına çalışmıştı.