Zelenski: Ukrayna Zirvesi savaşı sona erdirmeye yönelik ilk adım

Zelenski, temaslarda bulunmak üzere gittiği Fransa'nın başkenti Paris'te, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.



Macron ile görüşmede savaş alanındaki durumu ayrıntılı ele aldıklarını aktaran Zelenski, Fransa'ya ve kendilerine destek olan ülkelere teşekkür etti.



Zelenski, Ukrayna'da bir Fransız şirketiyle 155 kalibrelik top mermisi üretme konusunda anlaşma sağladıklarını aktardı.



Görüşmede Ukrayna Barış Zirvesi'ne hazırlık konularını da ele aldıklarını belirten Zelenski, katılım sağlamasından dolayı Macron'a teşekkür ettiğini kaydetti.



Her şeyden önce liderlerin barış zirvesine katılmaları gerektiğini vurgulayan Zelenski, "Rusya Federasyonu'ndan korkmamak ve birinci zirvemizi desteklemek gerekiyor. Bu, ancak ilk adım, ama kesinlikle savaşı sona erdirmeye yönelik bir adım." değerlendirmesinde bulundu.



Zelenski, Rusya'nın barış zirvesini bozmasına izin vermemek gerektiğini belirterek, "Rusya'ya alternatif mekanlar yaratma fırsatı vermemeliyiz." dedi.