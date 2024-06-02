Zelenski'den Barış Zirvesi çıkışı: "Çin, katılımı düşürmeye çabalıyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Singapur’da düzenlenen Shangri-La Diyaloğu Güvenlik Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, bazı dünya liderlerinin İsviçre’de düzenlenecek barış zirvesine katılmamasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, “Çin, maalesef bugün ülkelerin barış zirvesine gelmesini engellemek için yoğun çaba sarf ediyor” dedi.

Zelenski'den Barış Zirvesi çıkışı: "Çin, katılımı düşürmeye çabalıyor"

Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Singapur’da düzenlenen Shangri-La Diyaloğu Güvenlik Zirvesi'nde konuştu.

Ukrayna’ya daha fazla askeri yardım yapılması çağrısında bulunan Zelenski, liderlerini İsviçre’de 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Barış Zirvesi’ne davet etti.

Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Joe Biden’ı kastederek, “Bazı dünya liderlerinin barış zirvesine katılımlarını henüz teyit etmemeleri bizi hayal kırıklığına uğrattı” dedi.

Zelenski, zirveye 100’den fazla ülke ve kuruluşun kayıt yaptırdığını da sözlerine ekledi.

Çin'in, 'nın davet edilmemesi nedeniyle zirveyi sabote etmeye çalıştığını ifade eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, “Çin maalesef bugün ülkelerin barış zirvesine gelmesini engellemek için yoğun çaba sarf ediyor” diye konuştu.

Zelenski, ABD Savunma Bakanı ile görüştü

Zelenski, ABD Savunma Bakanı ile görüştü

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ABD SAVUNMA BAKANI AUSTIN İLE GÖRÜŞTÜ

Zelenski, Shangri-La Diyaloğu çerçevesinde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından“çok iyi bir görüşme oldu” açıklaması yapan Zelenskiy, “Ülkemizin savunma ihtiyaçları, 'nın hava savunma sisteminin güçlendirilmesi, F-16 koalisyonu ve ikili bir güvenlik anlaşmasının hazırlanması konuları ele alındı” ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder ise, “Austin Rus saldırganlığı karşısında ABD’nin Ukrayna’ya verdiği sarsılmaz desteği yineledi ve Ukrayna'nın özgürlüğünü savunmasına yardımcı olmak üzere 50’den fazla ülkeden oluşan bir koalisyonun güçlü desteğini sürdürme kararlılığını teyit etti” dedi.

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