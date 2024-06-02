Zelenski'den Barış Zirvesi çıkışı: "Çin, katılımı düşürmeye çabalıyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Singapur’da düzenlenen Shangri-La Diyaloğu Güvenlik Zirvesi'nde konuştu.



Ukrayna’ya daha fazla askeri yardım yapılması çağrısında bulunan Zelenski, dünya liderlerini İsviçre’de 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Barış Zirvesi’ne davet etti.



Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Joe Biden’ı kastederek, “Bazı dünya liderlerinin barış zirvesine katılımlarını henüz teyit etmemeleri bizi hayal kırıklığına uğrattı” dedi.



Zelenski, zirveye 100’den fazla ülke ve kuruluşun kayıt yaptırdığını da sözlerine ekledi.



Çin'in, Rusya'nın davet edilmemesi nedeniyle zirveyi sabote etmeye çalıştığını ifade eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, “Çin maalesef bugün ülkelerin barış zirvesine gelmesini engellemek için yoğun çaba sarf ediyor” diye konuştu.

