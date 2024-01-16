Zelenski'den Putin’e "yırtıcı hayvan" benzetmesi

"YENİ RUS SALDIRGANLIĞI GİDEREK DAHA BELİRGİN HALE GELİYOR"

Rusya’nın yayılmacı bir politika izlediğini aktaran Zelenski, "Bunun sadece bizimle ilgili olduğunu, sadece Ukrayna ile ilgili olduğunu düşünenler varsa, tamamen yanılıyorlar. Ukrayna'nın ötesinde yeni Rus saldırganlığı giderek daha belirgin hale geliyor" dedi.

Ukrayna’nın Rusya’yı yenebilmek için hava gücünü artırması gerektiğini belirten Zelenski, "Ukrayna için hava üstünlüğü elde etmeliyiz. Ortaklar neye ve ne miktarda ihtiyaç olduğunu biliyor. Bu, sahada ilerleme kaydedilmesini sağlayacak” ifadelerini kullandı.