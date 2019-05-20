Ukrayna'nın yeni Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD'ye, Rusya'ya yaptırımlarını sürdürme çağrısı yaptı.



Zelenskiy, parlamentoda yemin edip görevine resmen başlamasının ardından, başkent Kiev'de ABD Enerji Bakanı Rick Perry, ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker ve Senato İç Güvenlik Komitesi Başkanı ve Wisconsin Eyaleti Senatörü Ron Johnson ile bir araya geldi.



ABD'nin Ukrayna için güçlü ve ciddi bir müttefik olduğunu belirten Zelenskiy, "Rus saldırganlığını, Donbas'ta ve Kırım'da kendi başımıza yenemeyiz. Bu nedenle, yardımınıza ihtiyacımız var. ABD'ye, Rusya'ya yönelik yaptırımlarını sıkılaştırmaya devam etmesi çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.



Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna için örnek teşkil ettiğine vurgu yaparak, "Reformlar, Donbas'taki ateşkes sonrasında değil, paralel olarak Ukrayna'nın bütün sektörlerinde yaşanacak. Buna ihtiyacımız var. Değerler ve şeffaflık konusunda Avrupa ülkesi olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Zelenskiy, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin geliştirilmesinin önemine işaret etti.

