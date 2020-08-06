ALES sınav giriş bilgileri yayınlandı (Sınav yeri sorgulama ekranı)

ÖSYM tarafından 16 Ağustos'ta yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) belgeleri erişime açıldı.



ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16 Ağustos'ta uygulanacak 2020-ALES/1 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.



2020-ALES/1 adayları, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2020 ALES ÖSYM TAKVİMİ



ALES/1 başvuru tarihleri: 13-23 Mart 2020



ALES/1 geç başvuru günü: 14 Temmuz 2020



ALES/1 sınav tarihi: 16 Ağustos 2020



ALES/1 sınav sonuçlarının açıklanması: 07 Eylül 2020



ALES/2 başvuru tarihleri: 01-12 Ekim 2020



ALES/2 geç başvuru günü: 04 kasım 2020



ALES/2 sınav tarihi: 06 Aralık 2020



ALES/2 sınav sonuçlarının açıklanması: 07 Ocak 2021



ALES SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?



ÖSYM'nin hazırladığı ALES 2020 kılavuzuna göre, ALES sınavından alınan sonuçlar beş yıl boyunca geçerlidir.



ALES SINAV SÜRESİ NE KADAR?



Sayısal ve sözel testler uygulanan sınav 150 dakika (2,5 saat) sürecek.

ALES'TE KAÇ SORU SORULUYOR?

ALES, sınavında 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere 100 soru soruluyor.