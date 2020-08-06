ALES sınav giriş bilgileri yayınlandı (Sınav yeri sorgulama ekranı)

ALES sınavına girecek adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgelerini, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

Anadolu Ajansı 06.08.2020 - 14:55

ALES sınav giriş bilgileri yayınlandı (Sınav yeri sorgulama ekranı)

İlişkili Haberler

DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? DGS ne zaman?

DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? DGS ne zaman?

ÖSYM tarafından 16 Ağustos'ta yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) belgeleri erişime açıldı. 

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16 Ağustos'ta uygulanacak 2020-ALES/1 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. 

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. 

2020-ALES/1 adayları, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2020 ALES ÖSYM TAKVİMİ

ALES/1 başvuru tarihleri: 13-23 Mart 2020

ALES/1 geç başvuru günü: 14 Temmuz 2020

ALES/1 sınav tarihi: 16 Ağustos 2020

ALES/1 sınav sonuçlarının açıklanması: 07 Eylül 2020

ALES/2 başvuru tarihleri: 01-12 Ekim 2020

ALES/2 geç başvuru günü: 04 kasım 2020

ALES/2 sınav tarihi: 06 Aralık 2020

ALES/2 sınav sonuçlarının açıklanması: 07 Ocak 2021

ALES SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ÖSYM'nin hazırladığı ALES 2020 kılavuzuna göre, ALES sınavından alınan sonuçlar beş yıl boyunca geçerlidir.

ALES SINAV SÜRESİ NE KADAR?

Sayısal ve sözel testler uygulanan sınav 150 dakika (2,5 saat) sürecek.

ALES'TE KAÇ SORU SORULUYOR?

ALES, sınavında 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere 100 soru soruluyor.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...