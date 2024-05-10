Yeni müfredat taslağına 67 bin 284 görüş iletildi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 26 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında kamuoyunun görüşüne sunduğu "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağına 67 bin 284 görüş ve öneri bildirildi.

Yeni müfredat taslağına 67 bin 284 görüş iletildi

MEB'in tüm öğretim kademelerindeki derslere ait "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni taslağı, 26 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında askıya çıkarıldı.

26 Nisan tarihinde kamuoyunun görüşüne açılan ve askı süresi 1 hafta olarak belirlenen yeni müfredat taslağı, görüş ve önerilerin gelmeye devam etmesi nedeniyle 10 Mayıs'a kadar açık tutuldu.

Milli Bakanı Yusuf Tekin'in tüm eğitim paydaşlarını katkı sunmaya davet ettiği müfredat taslağına askı süresince 67 bin 284 görüş iletildi, taslak 1 milyon 662 bin 780 kez indirildi.

Yeni müfredat taslağı hakkında iletilen tüm görüş ve öneriler MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca değerlendirilecek.

Bu süreçlerin tamamlanmasının ardından son şekline ulaşacak yeni müfredat, 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda uygulanmaya başlanacak.

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