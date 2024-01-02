AUZEF bitirme sınavı (final) yerleri açıklandı: AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bitirme sınavı (final) yerleri açıklandı. Sınava katılacakların, yanında bulundurması gereken belgelerden biri de sınav giriş belgesi. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AUZEF bitirme sınavı (final) yerleri açıklandı: AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2023-2024 akademik yılı İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Fakültesi () sınav takvimi geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. AUZEF final sınavları 6-7 Ocak 2024 tarihleri arasında tamamlanacak.

AUZEF bitirme sınavı (final) yerleri açıklandı: AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? - 1

SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU

Sınav giriş belgesi duyurusunda; "Değerli Öğrencilerimiz, 06-07 Ocak 2024 tarihinde yapılacak olan bitirme sınavına (final) ait, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

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