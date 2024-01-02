AUZEF bitirme sınavı (final) yerleri açıklandı: AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2023-2024 akademik yılı İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav takvimi geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. AUZEF final sınavları 6-7 Ocak 2024 tarihleri arasında tamamlanacak.
SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU
Sınav giriş belgesi duyurusunda; "Değerli Öğrencilerimiz, 06-07 Ocak 2024 tarihinde yapılacak olan bitirme sınavına (final) ait, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.
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