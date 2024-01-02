AUZEF bitirme sınavı (final) yerleri açıklandı: AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU



Sınav giriş belgesi duyurusunda; "Değerli Öğrencilerimiz, 06-07 Ocak 2024 tarihinde yapılacak olan bitirme sınavına (final) ait, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

