Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor? Okulların kapanması kaç gün var? (2024 MEB takvimi)

2023-2024 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken, tatil planlaması yapacak olan öğrenciler okulların kapanacağı tarihi araştırmaya başladı. Çocuklarının okul durumuna göre izinlerini ayarlayacak olan veliler de okulların kapanmasını bekliyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?



OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 iş takvimi sonrasında okullardaki tatil tarihleri belli olmuştu.



Buna göre; Okullar bu yıl 14 Haziran Cuma günü kapanacak. Okulların kapanmasına 46 gün kaldı.

Böylelikle 14 Haziran 2024 Cuma günü karnelerini alan öğrenciler 9 Eylül 2024 tarihine kadar yaz tatili yapacak.

