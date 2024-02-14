AUZEF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AUZEF 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bütünleme sınavı 10 - 11 Şubat 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC’de bulunan sınav merkezlerinde tamamlandı. Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirildi.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANIR?



AUZEF sınav sonuçları oturumların tamamlanmasından 15 gün sonra ilan ediliyor. Sonuçların 26 Şubat 2024 tarihine kadar ilan edilmesi bekleniyor. İTİRAZ SÜRECİ



Sonuç itirazları, sınava ait sonuçların açıklanmasının ardından 2 iş günü içerisinde aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri - Sınav İtiraz İşlemleri - Sonuç İtiraz” menüleri kullanılarak yapılacaktır. Bu sistemin haricinde bildirilen soru itirazları dikkate alınmayacaktır.

