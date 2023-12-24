AUZEF final sınavı yerleri açıklandı mı?  (AUZEF güz dönemi final sınavı giriş belgesi sorgulama)

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bitirme sınavı (final) takvimi güncellendi. İleri bir tarihe çekilen final sınavları ocak ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek. Peki, AUZEF final sınavı yerleri açıklandı mı? AUZEF güz dönemi final sınavı giriş belgesi nasıl sorgulanır?

AUZEF final sınavı yerleri açıklandı mı?  (AUZEF güz dönemi final sınavı giriş belgesi sorgulama)

2023-2024 akademik yılı İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Fakültesi () sınav takvimi geçtiğimiz günlerde güncellenmişti. İleri bir tarihe alınan AUZEF final sınavları 6-7 Ocak 2024 tarihleri arasında tamamlanacak.

AUZEF final sınavı yerleri açıklandı mı?  (AUZEF güz dönemi final sınavı giriş belgesi sorgulama) - 1

AUZEF SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav yerlerinin önümüzdeki hafta içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.

AUZEF final sınavı yerleri açıklandı mı?  (AUZEF güz dönemi final sınavı giriş belgesi sorgulama) - 2

GÜNCELLEME AÇIKLAMASI

AUZEF tarafından yapılan açıklamada "Değerli Öğrencilerimiz, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açıköğretim Lisesi Sınavlarının 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacağını ilan etmiştir. Bakanlık yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde söz konusu sınava sadece İstanbul'da bir milyona yakın öğrencinin katılmasının beklendiği bilgisi alınmıştır. MEB binalarının kullanılamayacak olması nedeniyle daha önceden ilan ettiğimiz AUZEF Bitirme (Final) Sınavının tarihi 6-7 Ocak 2024; Telafi (Bütünleme) Sınavının ise 10-11 Şubat 2024 olarak güncellenmiştir. Başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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