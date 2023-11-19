AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 AUZEF sınav sonuçları sorgulama)

2023 AUZEF sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. 11-12 Kasım tarihlerinde tamamlanan AUZEF güz dönemi ara sınavlarının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?



AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



2023-2024 eğitim-öğretim yılı AUZEF güz yarıyılı ara sınavları 11-12 Kasım 2023 tarihlerinde tamamlandı.



AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ise henüz netleşmedi. Geçmiş yıllarda AUZEF sınav sonuçları 15 gün içinde ilan edilmişti.



Buna göre; AUZEF sınav sonuçlarının kasım ayının son günlerinde açıklanması bekleniyor.

SINAV TAKVİMİ GÜNCELLENDİ



AUZEF sınav takvimi güncellendi. Yapılan duyuruda, "Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açıköğretim Lisesi Sınavlarının 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacağını ilan etmiştir. Bakanlık yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde söz konusu sınava sadece İstanbul'da bir milyona yakın öğrencinin katılmasının beklendiği bilgisi alınmıştır.



MEB binalarının kullanılamayacak olması nedeniyle daha önceden ilan ettiğimiz AUZEF Bitirme (Final) Sınavının tarihi 6-7 Ocak 2024; Telafi (Bütünleme) Sınavının ise 10-11 Şubat 2024 olarak güncellenmiştir." denildi.