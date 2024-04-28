Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman? MEB AÖL takvimi

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı açık liselerde, lise eğitimlerini alan ve mezuniyet diploması için sınavlara giren öğrenciler yayımlanan 2024 sınav takvimini sorguluyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?

Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman? MEB AÖL takvimi

3. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı, Açıköğretim Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler tarafından sorgulanıyor. tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte, Açık Lise 3. dönem sınav tarihleri belli oldu. İşte, AÖL sınav takvimi...

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı sınav uygulama takvimine göre sınav tarihleri belli oldu.

Açık Lise 3. dönem sınavları 20-21 Temmuz tarihlerinde uygulanacak.

AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ

Açık öğretim liseleri sınavları 3 oturum halinde uygulanıyor. Her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre tanınıyor.

Açık Lise sınavları değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.

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