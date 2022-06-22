Öğretmen seminerleri ne zaman? (Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) giriş ekranı)

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan iş takvimine göre, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi öğretmenlerin yaz dönemi seminerleri haziran ayında gerçekleşecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin Yaz Dönemi Mesleki Çalışma Programı'nın uzaktan eğitim yoluyla Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden gerçekleştirileceğini duyurdu.

Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) giriş ekranı

1 Temmuz'a kadar kendi girişimlerini planlayacak olan öğretmenler 27-30 Haziran tarihleri arasında idari izinli sayılacaklar.

Bakan Özer'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde: "Mesleki çalışma dönemlerinde, ikinci dönem ve ara dönemde olduğu gibi okul kapandıktan sonra 20-24 Haziran tarihleri arasındaki mesleki çalışma döneminde, yani seminerler haftasında öğretmenlerimize izin veriyoruz, okula gelmeyecekler. Öğretmen Bilişim Ağı ile uzaktan eğitim yoluyla mesleki gelişimlerini tamamlayacaklar. Birinci müjdemiz, bu. İkincisi, 27-30 Haziran tarihleri arasında da Bakanlık tarafından idari izinli sayılacaklar. 1 Temmuz'a kadar öğretmenlerimiz kendi girişimlerini kendileri planlayacaklar."

9 FARKLI KONUDA EĞİTİM İMKANI

Öğretmenler, ÖBA platformu üzerinden şu konularda eğitim alabilecekler:

Fikrî ve Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimi, İklim Değişikliği ve Çevre Eğitimi, İlk Yardım Eğitimi, Kütüphane Organizasyonu ve Kullanımı Eğitimi, İngilizce Dil Sistemi Öğretim Becerilerinin Geliştirilmesi Eğitimi, Geçici Koruma Statüsündeki Çocuklara Yönelik Rehberlik Hizmetleri Eğitimi, Geçici Koruma Statüsündeki Çocuklarla Psikolojik Danışma Becerileri Eğitimi, Dijital Becerilerin Geliştirilmesi Eğitimi ve Etkinlik Temelli Ders Tasarımı Eğitimi.